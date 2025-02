Lidentita.it - Il ciclone Elon Musk: un pericolo inedito per la debole Europa

Leggi su Lidentita.it

Sarebbe facile dire che è una MEGAcazzata, ma non lo è.che lancia la sua OPA contro l’è roba molto seria, invece, e segna almeno tre cambi di passo importantissimi rispetto al passato. Il primo è la spudoratezza.non è Soros, non è un principe arabo né un investitore silente, non . Il: unper laL'Identità.