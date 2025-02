Fanpage.it - Il ciclismo si ribella al monossido di carbonio, è doping: “È manipolazione chimica del sangue”

L'UCI ha bandito ildie la pratica del rebreathing inserendolo dal 10 febbraio nell'elenco delle pratiche dopanti. Decisiva la relazione del pool di scienziati che hanno decretato l'uso come "alterazionedel sangue". L'allarme però si è diffuso anche in altri sport, come lo sci e c'è un problema: è quasi impossibile dimostrarne l'inalazione.