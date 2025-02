Ilrestodelcarlino.it - Il Chromebook HP è un portatile affidabile per la produttività quotidiana e costa davvero poco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Facili da usare, veloci in tutte le operazioni di base e convenienti dal punto di vista dell'investimento economico. Questi sono i punti di forza dei, sempre più richiesti soprattutto per uso scolastico. Un esempio è il 15a-na0000sl di HP, dotato di un ampio display da 15,6 pollici, 8GB di RAM, un chip Intel e una webcam utile anche per sostenere esami a distanza o seguire lezioni. Per quanto riguarda il prezzo, al momento è di soli 299,99 euro approfittando dello sconto Amazon del 12%. Acquista ilHP in offerta su Amazon Ildi HP è per chi punta su fluidità e semplicità d'uso L'HP15a-na0000sl arriva con a bordo il processore Intel Celeron N4500, una CPU a basso consumo energetico perfetto per le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione della posta elettronica e lad'ufficio.