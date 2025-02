Il Chelsea vince ENORME dice Maresca mentre si rivolge ai primi quattro

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 00:54:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:La vittoria delin casa a West Ham è stata un risultato “”, ha detto il manager Enzoil Blues tornava neidella Premier League.L’obiettivo di Jarrod Bowen ha avuto i martelli a metà tempo, maha apportatomodifiche ed è stata premiata quando Pedro Neto ha pareggiato.Cole Palmer ha quindi colpito un colpo basso che ha deviato in Off Aaron Wan-Bissaka per sigillare tre grandi punti per i padroni di casa.#Cfc #Chewhu pic.twitter.com/8fybvgndv7–FC (@fc) 3 febbraio 2025“È un risultato”, ha detto. “È stato un gioco difficile, soprattutto mentalmente. Non è mai facile quando le squadre vengono qui, aspettano e si siedono.