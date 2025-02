Il Celta trasferisce un douvikas su come dopo il mercato

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 01:27:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Venerdì scorso, il direttore del calcio celtico, Marco Garcésilinvernale ha chiuso Ma l’insistenza dia lasciareHanno significato il loro trasferimento aCesc Fabregassul corno già mancanza di 15 minuti per chiudere il periodo di assunzione. Un’operazione che ha catturato tutti con il piede cambiato, anche all’interno del club stesso, l’ultimo giorno del.L’attaccante aveva fatto tutta la forza possibile per lasciare il Vigo Club, Dal momento che non ha assunto il ruolo di sostituto di Borja Iglesias. Senza offrire le prestazioni della scorsa stagione, va notato che il greco Avevo appena giocato 692 minuti E appena iniziato sei volte.