Quotidiano.net - Il caso Almasri. In aula Nordio e Piantedosi. Esplode l’ira di Pd e M5s

Niente lavori parlamentari se Giorgia Meloni non si presenta alla Camera "a spiegare"? È più di un’ipotesi. Le opposizioni unite non si accontentano dei ministri Carloe Matteo: deve essere la presidente del Consiglio a dare "risposte immediate" sul. Dovesta per Osama Almasry Njeem, il 45enne generale libico arrestato dalla polizia il 19 gennaio a Torino su mandato della Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità e di guerra, ma dal governo riaccompagnato a Tripoli con volo di Stato il 21 gennaio. Non basta la contrapposizione politica. Anche in ambito giudiziario la vicenda cresce di intensità. Alla denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti per "favoreggiamento e peculato in concorso" – all’origine della trasmissione delal tribunale dei ministri firmata dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi e contestata dalla premier – ora si aggiunge quella del migrante Lam Magok Biel Rue: la vittima e testimone dei reati disegnala alla procura "le condotte" di(Giustizia e Interni).