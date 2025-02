Il business del trasferimento dell’Arsenal lascia Arteta deluso mentre Gunners Chase Elusive Title

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 18:00:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il managerMikelè statoto frustrato dalla mancanza di acquisti a gennaio.Il bossha chiarito in numerose conferenze stampa che il club aveva bisogno di un nuovo attaccante per competere per il titolo di Premier League.Ma con un’offerta addomesticata per Ollie Watkins ha respinto e un accordo per Mathys Tel non si è mai materializzato, c’è ancora un problema nella fascia alta del campo perand Co.Gabriel Jesus è fuori con un infortunio, così come Bukayo Saka,Kai Haverz fornisce forma calda e fredda.Parlando davanti alla semifinale della Coppa Carabaocontro Newcastle,ha dichiarato: “Avevamo una chiara intenzione che è sempre quando si apre una finestra per esplorare le opportunità di migliorare la nostra squadra.