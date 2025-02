Il Bologna 26 anni dopo è in semifinale di Coppa Italia | a Bergamo la decide Castro Atalanta sconfitta

Leggi su Sportface.it

Era il 1998-99, in panchina siedeva Carlo Mazzone e il bomber e capitano della squadra era Beppe Signori. Da allora ilnon era più tornato tra le prime quattro in. Ci riesce al primo anno di questo nuovo ciclo targato Vincenzono,aver sconfitto 1-0 l’verso la conquista di un posto tra le prime quattro della competizione. La, che entra al 78? e appena due minutiinfila Rui Patricio per il gol che vale la doppia sfida contro una tra Juventus ed Empoli.POCHE OCCASIONI NEI PRIMI 45?Ritmi subito elevati sin dal fischio d’inizio, con l’intenzionata a sfruttare al massimo la spinta che arriva dagli spalti. De Ketelaere è il primo a rendersi pericoloso nei dieci minuti iniziali, ma Skorupski non si fa trovare impreparato.