Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio del Comune: "Si alzano le imposte. Ma oltre 44mila cittadini sono esentati dall’Irpef"

Una scelta obbligata, quella di aumentare l’addizionale Irpef, ma da motivare con chiarezza, per evitare polemiche e proteste di cui la giunta non sente certo il bisogno, dopo i primi mesi di attività ben più travagliati del previsto. Ecco lo scenario in cui ha debuttato ieri in Consiglio comunale ildi previsione 2025-27, nel clima teso delle occasioni importanti. Massimo Mezzetti presenta in prima persona gli indirizzi della manovra finanziaria. Occhi puntati sul sindaco, dunque, ma anche sull’assessore che ha la delega al, Vittorio Molinari. Lui siede concentrato al solito posto, un po’ distante, e ostenta serenità. Prima della seduta i due hanno confabulato a lungo. Il primo cittadino precisa subito l’obiettivo: "Una politica di sviluppo che non lasci indietro nessuno".