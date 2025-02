Ilgiorno.it - Il bello dello sport: si vince con sacrificio e impegno

La terza edizione del Gran Galàdi Busto Garolfo si conferma un successo. La serata ha reso omaggio a un’ampia gamma di protagonisti del mondoivo, dagli atleti olimpici alle associazioni locali, dai giovani talenti ai veterani che hanno fatto la storiadel territorio. "Abbiamo visto in questa serata lonella sua essenza più autentica, quello vissuto ogni giorno sui campi, nelle palestre e nei centriivi, dove l’, la passione e ilsi trasformano in opportunità di crescita personale e collettiva", ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor dell’evento. A ribadire il ruolo fondamentalenella comunità è stato anche l’assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e, Stefano Carnevali: "Questa serata rappresenta un’occasione straordinaria per premiare atleti di ogni età e livello, valorizzando i loro traguardi e promuovendo modelli positivi per la cittadinanza".