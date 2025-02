Lanazione.it - Il 6 febbraio Fiorentina-Inter, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 42025 – Giovedì 6allo stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca, recupero della gara di serie A sospeso per il malore di Edoardo Bove. La gara inizierà alle 20.45. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie didi. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le eventuali attività commerciali su suolo pubblico presenti all'no dell'area ospiti, rimarranno chiuse per l'a giornata; il mercato rionale “Fanti” dovrà cessare l’attività entro le 13.