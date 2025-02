Ilfattoquotidiano.it - Il 22enne arrestato per le sevizie sul figli neonato voleva chiedere un risarcimento all’ospedale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tre mesi dopo le prime indagini sullesubite da unda parte del padre cheottenere un sussidio per la disabilità, emerge che l’uomo –mentre faceva violenza alo mentre era ricoverato – avesse intenzione dii dannicon una causa civile. Il padre del piccolo è statoil 30 ottobre per le ferite riportate dalo che ha dovuto subire la parziale amputazione della lingua e avrà danni permanenti. Il bambino, invece, è stato sottoposto alle cure del reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova, dimesso poche settimane dopo e affidato ai servizi sociali – nonostante la madre non sarebbe coinvolta nella vicenda.Il, accusato di maltrattamenti e lesioni, è un giostraio di etnia sinti e abitava insieme alla compagna a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza.