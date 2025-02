Iodonna.it - Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi cambiamenti per il mondo del wellness, caratterizzato da un ritorno alle pratiche analogiche e, allo stesso tempo, da una crescita delle innovazioni tecnologiche nel campo della salute. Le tendenze

Ildel benessere sta vivendo una profonda trasformazione, guidata da un crescente desiderio di autenticità, sostenibilità e personalizzazione. E, secondo quanto riferito dal report del GlobalInstitute, ilsi presentaundi svolta, con uno scenario che sembra muoversi, da un lato, verso unorigini, alla natura e apiù lente e consapevoli; dall’altro, verso le tecnologie più avanzate e performance estreme. Viaggi e benessere mentale: per gli italiani la vacanza è la vera cura X Leggi anche › Daily routine e yoga silver: il benessere è un viaggio che dura tutta la vita Ilorigini: il benessere analogicoIn questa interessante dicotomia, unapiù significative è il crescente interesse per il “analogico”, un movimento che vede una disconnessione sempre maggiore daldigitale, in particolare da parteGenerazione Z e dei Millennials.