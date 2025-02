Ilfattoquotidiano.it - “Igor. L’eroe romantico del calcio”. A febbraio inizieranno le riprese del film documentario sull’ex attaccante Protti

“La sua figura e le sue reti sono scolpite indelebilmente nelle menti degli amanti delanni’90, simboli di un’era calcistica che ha cresciuto più di una generazione, tra cui la mia”. Luca Dal Canto è entusiasta di poter essere alla regia didel, ilsu, l’unico giocatore nella storia delitaliano ad aver vinto la classifica cannonieri in Serie A, Serie B e due volte in Serie C. Questo mese cominceranno le, mentre il progetto sarà presentato e distribuito tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.Ilripercorrerà la sua carriera, dagli esordi a Rimini fino a diventare uno dei calciatori simbolo degli anni’90 (a Livorno ha fatto la storia, ma è stato amato anche a Napoli e soprattutto a Bari), ma non solo.