Terzotemponapoli.com - Ielpo: “Con Kvara anche dei retroscena economici”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario, avvocato ed ex portiere di Milan e Lazio. Di seguito quanto ha dichiarato.sul mercato del Napoli?“Insomma, il mercato è stato un po’ confuso, poi conci sono statidei. So che il giocatore non fosse particolarmente contento del rapporto con la società, a prescindere da ciò che è successo successivamente. A volte il presidente del Napoli è un po’ troppo formalista dal punto di vista dei contratti, e questo crea problemi nei rapporti umani. Quindi, si arriva a cedere un giocatore per problemi con la società. Poi, però, il Napoli ha preso un altro giocatore, Okafor, ma è strano che una settimana prima non aveva superato le visite mediche con il Lipsia.