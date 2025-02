Internews24.com - Icardi, la risposta alla frecciata di Mourinho: ecco lo sfottò social dell’ex attaccante dell’Inter

di Redazionepungente alle critiche dicosa ha detto l’argentino ex InterMauro, exattualmente in forza al Galatasaray, sta facendo notizia per le sue recenti dichiarazioni, questa volta ina José. L’acceso scambio di battute tra i due è iniziato quando l’allenatore portoghese ha postato suiun’immagine del tocco di mano di Sanchez, che non era stato sanzionato durante un match tra i giallorossi di Turchia e il Gaziantep. Questo gesto diera chiaramente un attacco nei confronti della squadra rivale, che insinuava presunti favori arbitrali. Ina questa provocazione,ha non solo preso posizione, ma ha anche deciso di rispondere attraversomedia. Sebbene attualmente sia ai box per un infortunio, l’exha condiviso una storia su Instagram che ironizza sul soprannome di, definendolo “The Crying One“, un gioco di parole sul suo noto titolo di “The Special One.