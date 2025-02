Ilnapolista.it - Icardi in polemica con Mourinho, gli dà del “piagnone” sui social

Il testa a testa tra Galatasaray e Fenerbahce va ben oltre la classifica, dove il Gala comanda con 57 punti in 21 giornate (ancora imbattuto) e il Fener insegue a -6 dopo il 3-2 rifilato al Rizespor con doppietta di Edin Dzeko. Mauroe Josèanimano il campionato turco, ma non in campo, bensì suidove hanno condotto nelle ultime ore unaa distanza.Il tecnico portoghese, dopo quanto avvenuto nel corso dell’ultimo turno (il suo Fenerbahce ha battuto in rimonta 3-2 il Rizespor rimasto in nove uomini, mentre il Galatasaray si è imposto per 1-0 in casa del Gaziantepspor), ha aizzato le polemiche per quanto riguarda presunti ‘favori arbitrali’ che aiuterebbero i suoi rivali.Lo Special One ha pubblicato un post Instagram per fare i complimenti alla nazionale portoghese di pallamano per la semifinale raggiunta negli ultimi mondiali, ma ha subdolamente utilizzato lo screen di un netto fallo di mano di un giocatore del Galatasaray all’interno della propria area di rigore non sanzionato dall’arbitro nell’ultima giornata di campionato.