Calcionews24.com - Icardi contro Mourinho, lo sfottò sui social: «The Crying One» – FOTO

Leggi su Calcionews24.com

Turchia, Joseattacca il Galatasaray e Maurosuilo attacca: ecco la storia pubblicata dall’argentino Maurotorna a far parlare di sè e per una volta non per le vicende con la ex moglie Wanda Nara, ma per una questione, parzialmente, di campo. L’attaccante ex Inter, ora al Galatasaray anche se .