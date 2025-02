Ibrahimovic li manda via | pugno duro del Milan

Leggi su Sportface.it

Zlatanha deciso dirli via: ilha usato il, calciatori ceduti negli ultimi giorni di mercato.Ilè stato senza dubbio il protagonista del calciomercato invernale. Gennaio è stato un mese intenso in casa rossonera, a partire dal cambio in panchina in salsa portoghese che ha visto Sergio Conceição prendere il posto di Paulo Fonseca proprio a cavallo del nuovo anno.La vittoria della Supercoppa Italiana a Riyadh, rimontando prima la Juventus in semifinale e poi i cugini dell’Inter nel derby in finale, sembrava aver portato nuova linfa vitale nell’ambiente rossonero. Invece, i risultati deludenti in campionato (pareggio interno con il Cagliari e sconfitta con la Juventus) e la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, che ha costretto la squadra ad affrontare i playoff contro il Feyenoord, hanno acceso gli animi all’interno dello spogliatoio.