Internews24.com - Ibrahimovic, frecciata all’Inter? Ha citato quel trofeo, le parole…

Leggi su Internews24.com

di Redazione, Senior Advisor del Milan ed ex calciatore dell’Inter, ha presentato il nuovo acquisto Santiago Gimenez, la citazione ad un.Zlatan, Senior Advisor del Milan ed ex calciatore dell’Inter, presenta in conferenza stampa il nuovo acquisto Santiago Gimenez. Tra i vari argomenti all’indomani del derby pareggiato contro i nerazzurri, hala Supercoppa vinta proprio contro Inzaghi e i suoi:SUL GAP CON LE ALTRE SQUADRE DIMINUITO – «Abbiamo rinforzato la squadra. Se abbiamo diminuito il gap lo vedremo. Abbiamo fatto tutto dialogando con il mister. Secondo me abbiamo migliorato molto la squadra».IL MERCATO DI GENNAIO – «E’ stato intenso e interessante. Ci sono stati tanti movimenti, devi fare tutto prima della chiusura.lo che abbiamo fatto èlo che più o meno ci eravamo prefissati.