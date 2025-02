Ilfattoquotidiano.it - Ibrahimovic dà un calcio alle critiche: “Ci è mancata continuità, ma solo il Milan ha vinto trofei. Non male per una squadra in difficoltà”

“Finora è. Se non vinci diverse partite non hai il ritmo e ogni volta devi ripartire. Però al momentonoi abbiamo. Pensate se andava meglio. Nondirei. Però continuiamo. Noi giochiamo per vincere”. Zlatan, senior advisor di RedBird e di Gerry Cardinale per il, rivendica la Supercoppa Italiana alzata al cielo di Riad nel corso della presentazione di Santiago Gimenez, nuovo attaccante rossonero, chiamato a sostituire Alvaro Morata dopo il suo trasferimento al Galatasaray.“A inizio campionato abbiamo creduto in ciò che abbiamo fatto. Poi la situazione è molto dinamica e dipende ovviamente dai risultati. Avete visto con tutto ciò che è successo che non siamo soddisfatti. Abbiamo cercato di cambiare, portare qualcosa dentro, con diversi movimenti.