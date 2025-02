Ilgiorno.it - IA e diritti. I nuovi divieti dell’Europa

Razzante* Quando si parla di rischi dell’Intelligenza Artificiale si fa riferimento a quei sistemi che potrebbero violare ifondamentali e provocare danni alla salute e alla sicurezza delle persone. Da ieri questi rischi sono meno minacciosi perché è entrato in vigore il primo blocco diprevisti dalla legge europea in materia (AI Act), che obbliga le aziende che producono e utilizzano soluzioni di AI a mettersi in regola. È vietata l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di sistemi di AI che distorcono il comportamento di una persona o di un gruppo di persone utilizzando tecniche subliminali manipolative, inducendole a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, oppure sfruttandone le vulnerabilità, ad esempio età, avanzata o bisogno economico.