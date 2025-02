I Sansoni al PrimaFestival | il duo comico scrive a Carlo Conti

Leggi su Funweek.it

A una settimana dal via, il2025 si arricchisce di una nuova sorpresa.! Il programma di anteprima, in onda su Rai1 dall’8 al 15 febbraio subito dopo il Tg1 delle 20, vedrà infatti l’ingresso di un duoamatissimo sul web, I. Fratelli nella vita e sul palco, Federico e Fabrizio Sansone sono due attori e autori siciliani che hanno saputo conquistare il pubblico digitale con la loro satira pungente e intelligente, totalizzando oltre 400 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme social.La loro ironia ha dimostrato di essere in grado di superare i confini della comicità fine a se stessa, toccando tematiche sociali e culturali con leggerezza ma anche con grande intelligenza. Grazie ai loro video, i due fratelli hanno spesso acceso il dibattito su questioni di attualità, portando avanti riflessioni profonde senza rinunciare alla comicità.