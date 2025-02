.com - I Razzie Awards 2025: quando il cinema diventa una commedia non intenzionale

Hollywood trema, ma questa volta non è per l’attesa degli Academy. I famigerati Golden Raspberry, meglio noti come, hanno svelato le loro nomination per il, continuando la loro tradizione di “celebrare” il peggio che ilha offerto nell’ultimo anno. Una cerimonia che, dal 1981, si diverte a puntare i riflettori su quelle produzioni che avrebbero fatto meglio a rimanere nel cassetto.L’impatto culturaleNonostante il loro approccio satirico, isvolgono un ruolo importante nel panoramatografico. Fungono da contrappunto necessario all’autocelebrazione di Hollywood, ricordando all’industria che il pubblico è più che mai attento e critico. Alcuni vincitori del passato hanno dimostrato un notevole senso dell’umorismo, presentandosi personalmente a ritirare il premio e trasformando quella che poteva essere una vergogna in un momento di autoironia.