Lortica.it - I piccoli momenti che restano

Leggi su Lortica.it

Ci sono attimi che si scolpiscono nella memoria, più nitidi di un volto, più persistenti di un nome. Non sappiamo perché proprio queirimangano impressi, come fotogrammi sospesi nel tempo. Eppure, ci accompagnano, riaffiorano all’improvviso, come il riflesso del sole su una finestra, o un momento intimo con un amico peloso o il suono lontano di una risata che non abbiamo mai dimenticato.A volte sono legati a una persona, a una voce, a uno sguardo che ci ha segnato. Altre volte sono i luoghi a imprimersi dentro di noi: la curva di una strada percorsa mille volte, il profilo di un paese che ancora ci abita dentro, la soglia di casa dove tornavamo ogni giorno, senza sapere che un giorno ne avremmo sentito la nostalgia. Ma forse più di tutto sono i sapori dell’infanzia a restare. Il pane con il burro e lo zucchero, la minestra della nonna, il profumo del pane nell’aria, la frutta rubata dall’albero.