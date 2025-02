Ilrestodelcarlino.it - I musei civici cambiano pelle e fanno sistema

Un avatar in ogni museo che parlerà tramite i social di un tema tra passato e presente per promuovere il patrimonio della città. Una Library centralizzata che, grazie alla digitalizzazione delle collezioni, consentirà alle sale espositive di aprirsi direttamente a un pubblico globale. Alcune iniziative pilota destinate a realizzare veri e proprio laboratori innovativi che produrranno ad esempio fra gli studenti nuovi ambasciatoti culturali dei. E poi progetti di rigenerazione dello spazio urbano, come quello di via Manzoni dove si trovano alcuni dei palazzi d’arte più prestigiosi della città e dove si immaginano giochi immersivi ma anche l’idea di un ‘Deposito Aperto’ dove riunire le opere che oggi non hanno una collocazione accessibile al pubblico. Addio teche nascoste, addio saloni in penombra.