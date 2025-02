Bergamonews.it - I mondiali di sci iniziano col botto! Della Vite medaglia d’oro con l’Italia nel team event

Leggi su Bergamonews.it

Giorno uno deidi sci e primabergamasca: nelche ha aperto la rassegna di Saalbach, in Austria, Filippoha colto uno straordinario oro insieme ai suoi compagni di squadra LaraMea, Giorgia Collomb e Alex Vinatzer.Il classe 2001 di Ponteranica, che ha nel gigante la sua specialità principe, è stato scelto nei giorni scorsi per fare partesquadra nel parallelo, in cui ogni sfida consiste in un testa a testa tra un membro di una squadra e l’altro in contemporanea sulla stessa pista (in parallelo, appunto). La nazione che vince più gare nella sfida, passa al turno successivo. In caso di parità, contano invece i tempi più bassi.La squadra azzurra è partita fortissimo sbarazzandosi di Ucraina e Francia tra ottavi e quarti di finale. In semifinale contro la Svezia è iniziato il brivido, visto che è stato soltanto un centesimo a fare la differenza tra le due squadre, che si sono divise due vittorie ciascuno.