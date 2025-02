Ilgiorno.it - "I medici di base rischiano di scomparire"

"Idi famigliadi". È l’allarme lanciato da Anna Pozzi, segretaria provinciale della Federazione italianadina generale (Fimmg) Milano, in una email inviata ai sindaci dell’area metropolitana. A sollevare nuovi timori sono le notizie di questi giorni sulla riforma del Servizio sanitario territoriale. "Si parla di risorse umane per popolare le case di comunità inserendo con un contratto di lavoro dipendente i nuovidi famiglia, che quindi non andranno a sostituire ioperativi nei loro studi nei diversi Comuni – spiega la segretaria della Fimmg –. Pensiamo sia utile aprire un confronto. Da parte nostra c’è la massima disponibilità, ma parlare di giovanidi famiglia inquadrati come dipendenti all’interno delle case di comunità e pensare che sia un progetto che guardi al futuro proprio non convince noidella Fimmg.