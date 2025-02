Quotidiano.net - I gruppi pro Palestina contro il convegno degli ’Amici di Israele’: "È altamente offensivo"

Leggi su Quotidiano.net

Al grido di ‘libera’ si è svolto in via dei Benci a Firenze un presidio organizzato, tra gli altri, da Firenze per laper protestareun"israeliano nella nostra città eper la storia di Firenze". Al, ieri e oggi, spiegano i manifestanti, è prevista la partecipazione di "personaggi come il colonnello Moshe Farchi, responsabile della salute mentale nell’esercito israeliano, il dottor Moran Bodas, psicologo del ministero della Difesa israeliano e Marco Carrai", console onorario di Israele per Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. "In questa iniziativa organizzata dalla Tel Aviv Università è presente il logo dell’Università di Firenze - ha affermato Sereen El Debuch dei Giovani Palestinesi –. C’è un tentativo di equiparare l’antisionismo con l’antisemitismo.