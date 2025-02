Quotidiano.net - I film in arrivo su Sky e Now a febbraio 2025

Leggi su Quotidiano.net

Azione e dramma sono alcuni degli ingredienti che caratterizzano le nuove offerte legate al cinema insu Sky e in streaming su Now nel mese di. A seguire potete scoprire una guida con i titoli più interessanti che si uniscono al catalogo già disponibile, insieme alla relativa data di distribuzione delle pellicole. The Bikeriders Ilè un intenso racconto ambientato durante gli anni ’60 che racconta l’ascesa e la trasformazione dei Vandals, un club motociclistico originario del Midwest. Possiamo seguire la storia attraverso il personaggio di Kathy (interpretato da Jodie Comer), una donna determinata e coraggiosa, il cui legame tormentato con Benny viene svelato (Austin Butler), elemento chiave del gruppo e il loro rapporto con Johnny (Tom Hardy), l’affascinante leader del club.