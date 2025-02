I Fantastici Quattro | Gli Inizi le 20 più grandi rivelazioni dal trailer del film

Leggi su Cinefilos.it

: Gli, le 20 piùdaldelIl primodi I: Gliè stato rilasciato (guardalo qui), offrendo ai fan un primo sguardo all’ambitodel MCU. In qualità di uno dei tredel MCU del 2025, questo ha il compito di portare il franchise in una nuova era. I prossimidella Marvel dovrebbero essere l’antefatto delle due storie dei Vendicatori, e I: Gliè già stato confermato che si collegherà alle storie di Avengers: Doomsday e probabilmente anche del suo sequel, Avengers: Secret WarsAl di là della preparazione deisui Vendicatori, però, la storia deiè molto attesa. Non solo il cast riunito per il progetto è incredibilmente eccitante, ma molti desiderano da tempo un adattamento adeguato della Prima Famiglia Marvel.