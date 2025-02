I Fantastici Quattro | Gli Inizi il primo trailer ufficiale del film!

Leggi su Cinefilos.it

: Gli, ildel!I Marvel Studios hanno finalmente rilasciato ildi I: Gli, ilche riporterà isul grande schermo introducendoli finalmente all’interno del Marvel Cinematic Universe. Come noto, il casting deiprotagonisti è stato uno dei più seguiti e interessanti degli ultimi anni, con numerosi nomi alternatisi per i ruoli di Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimms. Ora, non resta che guardare ile attendere di poter vedere ilin sala quest’estate!Tutto quello che c’è da sapere su I: GliIl: Gliè atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti.