I Fantastici 4: Gli Inizi, Marvel pubblica il primo trailer in italiano con data di uscita

Studios ha finalmenteto ilufficiale de I4: Gli(The Fantastic Four: First Steps), reboot cinematografico che porterà la leggendaria squadra di supereroi nelCinematic Universe.Il film si distingue per il suo stile visivo retro-futuristico, che fonde elementi anni ’60 con la fantascienza classica. La storia ripercorrerà le origini del team, mostrando la trasformazione di Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) dopo un incidente spaziale.Nelè possibile inoltre intravedere anche HERBIE, l’iconico robottino di Reed Richards, e un’ombra inquietante che sembra appartenere al temibile Galactus, interpretato da Ralph Ineson. Il quartier generale del gruppo, il Baxter Building, presenta un design che richiama la Stark Tower, suggerendo possibili connessioni con l’universo principale dell’MCU.