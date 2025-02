Leggioggi.it - I contributi 2025 per gli iscritti alla Gestione separata Inps

Leggi su Leggioggi.it

Laha l’obiettivo di assicurare una serie di prestazioni economiche a collaboratori coordinati e continuativi e altri soggetti tenuti all’iscrizione a fronte di eventi in grado di impedirgli di rendere la prestazione e ricevere un compenso.Tra le situazioni tutelate dfigurano gli eventi di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS), la perdita involontaria dell’occupazione (grazieprestazione DIS-COLL) e le indennità di malattia per degenza ospedaliera, maternità / paternità e congedo parentale.Le prestazioni riconosciute dsono finanziate grazie ad apposite aliquote previdenziali, ripartite tra il collaboratore e il committente, annualmente aggiornate dall’con apposita circolare.I valori di riferimento per il calcolo deiper l’anno corrente sono stati oggetto della Circolare 30 gennaionumero 27.