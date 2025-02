Ilgiorno.it - I colori di via Balzaretti: "Folle di turisti e curiosi attratti dall’arte urbana"

Una strada in zona Città studi trasformata in una galleria d’arte a cielo aperto: merito della rivista Toiletpaper, che ha fatto decorare le facciate di alcune abitazioni con le sue grafiche più iconiche. E così, via Giuseppeoffre oggi un’esperienza unica nel tessuto urbano meneghino: oltre alla celebre "Casa dei rossetti", sede del magazine, qui si può ammirare un palazzo colorato con un intreccio di strumenti a fiato, uno dipinto con piante di giglio e un altro ancora affrescato con un groviglio di rose. L’intero progetto è stato realizzato nel 2022, in occasione della Design Week, e inaugurato con una tre giorni di musica, festa e performance artistiche. "Prima era una strada come altre, ora è sempre piena diche scattano foto - racconta Damiano Corsi, titolare di un’officina in via