Lanazione.it - i carri che hanno fatto epoca

Leggi su Lanazione.it

Il Carnevale e la satira politica. Un binomio indissolubile. Iniziato nel 1960 con Silvano Avanzini che fece salire sul suo carro i grandi della terra da Eisenhower a Krusciov a de Gaulle. Di lì in poi sono stati tanti i capolavori in cartapesta chefino a far diventare i viali a mare viareggini una sorta di salotto politico extraparlamentare. E proprio alla satira politica viene dedicata una delle grandi mostre pensate dalla Fondazione Carnevale che si è affidata a Walter Veltroni per allestire alla Gamc la mostra "Secoli di storia" che sarà inaugurata venerdì e resterà visitabile fino all’11 maggio. Valorizzando i materiali conservati all’archivio storico della Cittadella la mostra focalizza la storia dell’interpretazione dei grandi avvenimenti nazionali e internazionali: plastici, sculture, elementi originali in cartapesta, documenti filmati arricchiscono la rassegna, offrendo molteplici letture.