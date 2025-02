Linkiesta.it - I boschi aziendali come incubatori di una nuova cultura forestale

Leggi su Linkiesta.it

L’appuntamento, anche per quest’anno, è fissato per il 21 Marzo, quando si celebrerà la Giornata internazionale delle Foreste. Tra le tante giornate istituite dall’Onu, forse questa non è la più conosciuta, ma a torto: proprio quello, oltre a essere l’ecosistema più esteso del pianeta, è tra i più importanti per la ricchezza di biodiversità ehabitat di molte specie viventi.antidoto contro l’erosione del suolo, frane e valanghe, e baluardo contro le emissioni di anidride carbonica rilasciate nell’atmosfera. Dunque, un prezioso alleato nella lotta contro il cambiamento del clima. In controtendenza con ciò che avviene a livello globale, in cui ogni anno si registrano milioni di ettari di foreste distrutti, l’Italia vede un costante aumento della sua superficie