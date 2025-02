I blues vengono da dietro per andare al quarto posto

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-03 23:57:00 Il web non parla d’altro:Il Chelsea si è radunato dopo la pausa per venire da un goal e ha battuto West Ham sul ritorno di Graham Potter allo Stamford Bridge.La squadra di casa era fuori di testa per grandi periodi e i visitatori ben organizzati di Potter hanno approfittato di un meritato vantaggio alla fine del primo tempo attraverso Jarrod Bowen.Ma un display molto migliorato nella seconda metà è stato premiato quando Pedro Neto ha spazzato via in un pareggio.E Cole Palmer-inevitabilmente-aveva una mano nel vincitore quando la sua bassa croce/colpo si è fatto in giro a Off Aaron Wan-Bissaka per dare al Chelsea i punti che li hanno riportati alin Premier League. 2-1 88 #Cfc #Chewhu pic.twitter.com/txgni7ttp– Chelsea FC (@Chelseafc) 3 febbraio 2025Potter, al suo primo ritorno a terra da quando è stato licenziato dal Chelsea nel 2023, avrà visto molto di cui essere entusiasti.