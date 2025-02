Fanpage.it - I bambini sono sempre più preda dell’eco-ansia: cos’è e come affrontarla

Un recente sondaggio di Greenpeace ha rivelatol'80% degli Under 12 abbia già sviluppato una certa preoccupazione in merito agli effetti del cambiamento climatico. Per gli esperti appare dunquepiù importante fornire ai più piccoli i giusti strumenti per interpretare ciò che sta accadendo, evitando però messaggi fuorvianti ed eccessivi catastrofismi.