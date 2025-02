Ilgiorno.it - I 70 anni della Feltrinelli: un anno di eventi in dieci tappe in Italia e all’estero

Prende il via il 10 febbraio a Roma, con una Giornata Gattopardesca dedicata al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa su cui Netflix rilascerà a marzo una serie Tv, il programma di iniziative e progetti speciali ideato daper celebrare il settantesimoversariosua storia. Una storia coraggiosa, propulsiva, iniziata in un pomeriggio del 1955, quando, in un caffè di via Manzoni a Milano, prendono forma la visionarietà e l'autonomia di pensiero di un editore totale, che da allora non ha mai smesso di esplorare, di evolversi, di innovare. In quel pomeriggio di settant'fa, con l'ambizione di ''cambiare il mondo e combattere le ingiustizie con i libri'', nasce una casa editrice che oggi rappresenta una delle principali imprese indipendenti dell'industriacultura.