I 5+1 MANGA più LUNGHI di SEMPRE

, o fumetti giapponesi, hanno una ricca storia di narrazioni affascinanti e appassionanti, spaziando in una vasta gamma di generi. Tra queste opere, ci sono alcune che si distinguono per la loro lunghezza impressionante. In questo articolo, esploreremo i cinquepiùdella storia, ognuno con una trama unica e coinvolgente che ha catturato i lettori per molti anni.5 One Piece (1997 – in corso) Al Quinto Posto tra ipiùOne Piece è senza dubbio uno deipiù iconici e popolari di. Creato da Eiichiro Oda nel 1997, questoè ancora in corso dopo più di vent’anni, stabilendo un record di longevità e popolarità. La storia segue le avventure di Monkey D.Luffy e della sua ciurma alla ricerca del leggendario tesoro noto come One Piece nel mondo dei pirati.