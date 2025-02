Gamberorosso.it - I 15 migliori Aglianico del Vulture sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Chi, come noi, da decenni frequenta la Basilicata è ben conscio del patrimonio di profumi e di sapori che i vini di queste terre posseggono. Il fatto è che da parte del grande pubblico non c'è ancora una solida percezione del valore di tutto questo, e la regione e la sua produzione enoica rimangono ancora una sorta di gemma nascosta nel panorama nazionale.Cantine del NotaioAnche quest'anno le degustazioni dei vini lucani ci hanno regalato bellissime emozioni, soprattutto per quanto riguarda il, il distretto più noto nel quale lavora la stragrande maggioranza delle aziende della regione e che produce i maggiori quantitativi di vino. È per questo che il territorio è riuscito a ritagliarsi uno spazio sul palcoscenico delle zone che contano, grazie alla sua millenaria vocazione vinicola in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche del vitigno principe della zona, l', protagonista anche del vino che abbiamo premiato per il miglior rapporto qualità-prezzo della Basilicata.