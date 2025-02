Internews24.com - Hubner rivela: «Vi dico la squadra che gioca il miglior calcio»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, le dichiarazioni dell’ex attaccante sulle squadre di Serie A: Ecco cos’hatoNell’ultima trasmissione in diretta su Instagram di ‘Tatanka, senza giri di parole‘ di ieri sera, l’ex attaccante Dario Hübner ha condiviso le sue opinioni sulle squadre di Serie A che, secondo lui, praticano ile.LE PAROLE SULL’ATALANTA- La primamenzionata è stata l’Atalanta, club che Hübner ha elogiato per la qualità del gioco e le prestazioni. Inoltre, l’ex attaccante hato: «Purtroppo da bresciano devo sempre parlare bene dell’Atalanta in questi anni»Tra le diverse squadre che hanno impressionato Hübner per il loro stile di gioco, c’è anche l’Inter. La formazione guidata da Simone Inzaghi è stata in grado di intrattenere e convincere l’ex bomber.