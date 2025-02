Tvzap.it - “Ho vinto io”. Emma Marrone, la foto di anni fa commuove tutti

Leggi su Tvzap.it

Personaggi TV., reduce dal successo del suo ultimo album Souvenir e dal tour che l’ha vista protagonista in tutta Italia, ha scelto di prendersi una pausa dalla musica, rassicurando però i fan che il suo ritorno sulle scene non tarderà ad arrivare. Nel frattempo, la cantante salentina continua a essere molto attiva sui social, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e riflessioni personali. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, ha pubblicato un post particolarmente toccante, condividendo per la prima volta unascattata subito dopo l’operazione a cui si è sottopostafa. Un gesto di grande impatto, accompagnato da parole di incoraggiamento percoloro che stanno affrontando la sua stessa battaglia.Leggi anche: Eleonora Giorgi, la drammatica confessione sul tumoreLeggi anche: “Benvenuta”: la famosa attrice diventa mamma ma è pioggia di criticheIl messaggio di supporto diha voluto usare il suo profilo Instagram per diffondere un messaggio di solidarietà e sostegno a chi, come lei in passato, sta affrontando un percorso difficile contro il cancro.