Ilnapolista.it - Henry: «Guardiola non è lo stesso di sempre, non è facile affrontare insieme la crisi del City e del suo matrimonio»

L’ex calciatore Thierryha raccontato a Sky Sports il suo rapporto con Pep, che ha avuto come allenatore al Barcellona dal 2008 al 2010. Il francese ha fatto riferimento alla separazione del tecnico spagnolo dalla moglie Cristina Serra dopo 30 anni, collegando la questione anche alladel Manchesterdell’ultimo periodo.: «non è più lo, non èladele del suoha dichiarato:«Mi sento male per quello che sta succedendo al Manchestere a Pep, mi dispiace soprattutto per una cosa. Non èqueste questioni al di fuori del calcio. Ho vissuto la stessa cosa quando giocavo a Barcellona. Non ècose del genere, quando non stai già bene psicologicamente».