Hello! Spank. Il Film: Le pene d'amore di Spank" arriva al cinema

Per la prima volta nelle sale italiane, “. Il. Ledialdal 13 al 16 febbraio 2025: una data che per gli appassionati si trasformerà in un appuntamento di San Valentino decisamente speciale. Il lungometraggio, tratto dall’amatissima serie animata e dal manga originale di Shun’ichi Yukimuro e Shizue Takanashi, vuole essere un evento pensato per i fan di tutte le età, che celebra l’irresistibile simpatia del cagnolinocon una storia emozionante di amore, amicizia e crescita. L’indimenticabilealè il buffo cagnolino bianco di Aiko, invece Anna è di Sho Shimada, nuovo compagno di classe di Aiko. Peril colpo di fulmine è immediato, ma anche fra i due padroncini il rapporto diventa sempre più intimo: fra umorismo, risate e tenerezze romantiche, la storia va avanti.