Chiccheinformatiche.com - Have i been pwned: come scoprire in 20 secondi se avete account online compromessi

(HIBP) è un serviziocreato dall’esperto di sicurezza informatica Troy Hunt, che consente agli utenti di verificare se i propri indirizzi email o password siano statiin violazioni di dati.funziona?Il sito raccoglie informazioni da database di dati rubati e li rende consultabili in modo sicuro. Gli utenti possono inserire il proprio indirizzo email per verificare se è stato coinvolto in una breach (violazione di dati).Inoltre, esiste una sezione dedicata alle password compromesse, dove è possibile verificare se una password è già stata esposta. Questo aiuta a evitare di riutilizzare password vulnerabili.Qual è il sito originale diitalianoPer evitare truffe di siti che potrebbero appropriarsi di qualche vostro dato personale, vi forniamo qui l’indirizzo del sito in questione -> Questo.