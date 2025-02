Vanityfair.it - «Harry e Meghan non divorzieranno», parola dell’ex maggiordomo di Diana

Leggi su Vanityfair.it

Paul Burrell, per anni al fianco di Lady D, ha analizzato - dal suo punto di vista - la relazione tra il duca e la duchessa di Sussex: «Il principe è petulante e viziato, vive in una bolla. Separazione? Non vedo segnali, lui perderebbe troppo». E sabato la coppia è attesa in Canada per gli Invictus Games