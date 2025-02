Dilei.it - Hardenbergia violacea, come coltivare in vaso il gioiello di fine inverno

Questo magnifico arbusto sempreverde rampicante non è molto conosciuto, anche se il suo soprannome è “di”. Per chi sogna di avere un terrazzo o un balcone in piena fioritura non appena arriva la primavera, l’è uno spettacolo di profumo e bellezza. Vediamocoltivarla ine quali sono le cure di cui ha bisogno: poche, in realtà, ed è per questo che solitamente viene scelta anche dai “pollici neri”., cos’èanticipato, è una pianta rampicante sempreverde con fusto legnoso e appartiene alla famiglia delle Fabaceae: le sue foglie sono di forma ovale e di colore verde scuro. Ma c’è una peculiarità: i suoi fiori violacei, splendenti e profumati, che tendono talvolta al blu, al bianco o al rosa in altre varietà. Naturalmente essendo una pianta rampicante non possiamo scegliere unpiccolo per la sua cura ma dobbiamo avere cura di prediligerne uno adatto, da cambiare a ogni rin