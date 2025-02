Lopinionista.it - Hans Zimmer & Friends: diamond in the desert al cinema

Sul grande schermo solo venerdì 21 marzo la performance di Dubai con l’interpretazione orchestrale di capolavori assoluti come Dune, Il Gladiatore, Interstellar, Il Re LeoneVenerdì 21 marzo, solo per una notte, la magia e il potere narrativo della musica disono pronti a conquistare il pubblico di tutto il mondo con un’esperienzatografica indimenticabile:in the, il film evento che cattura la straordinaria performance dal vivo di alcune delle più famose ed epiche composizioni di, tra cui le musiche di Dune, Il Gladiatore, Interstellar, Il Re Leone.Nell’iconica Coca-Cola Arena di Dubai e nella cupola stellata di Al Wasl Plaza a Expo City Dubai, decenni di capolavoritografici prendono vita grazie ai musicisti della band con cui da semprecollabora e grazie a un’orchestra internazionale d’eccellenza.